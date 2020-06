Hazard en Asensio eindelijk weer fit bij Real

Asensio liep in de voorbereiding op het seizoen een zware knieblessure op en moest maandenlang revalideren. Hazard, vorig jaar voor 100 miljoen euro overgekomen van Chelsea, kwam vanwege twee enkelblessures pas tot tien duels in La Liga. De Belg werd in maart in de Verenigde Staten geopereerd. Hazard maakte onlangs zijn officieuze rentree tijdens een oefenpartijtje. ,,Ik moet nu weer lastige keuzes maken, dat bezorgt me hoofdpijn. Maar het is mijn werk", aldus Zidane. ,,Wij zijn Real Madrid, wij hebben de beste spelers."



Real Madrid ontvangt Eibar niet in het grote stadion Santiago Bernabeu, dat momenteel wordt verbouwd, maar in het veel kleinere Alfredo Di Stefano-stadion op het trainingscomplex van de club. ,,We hebben daar getraind, de afstanden zijn hetzelfde, we zijn er klaar voor om daar te spelen", zei Zidane. Publiek is voorlopig niet welkom bij de Spaanse voetbalwedstrijden. Real Madrid heeft in La Liga twee punten achterstand op koploper Barcelona.