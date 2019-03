Hazard redt punt voor Chelsea en Sarri tegen Wolves

VideoEden Hazard heeft Chelsea in blessuretijd nog een puntje kunnen bezorgen in de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, de verrassende nummer zeven in de Premier League. De Belgische sterspeler maakte in de 92ste minuut de 1-1, die wellicht de baan van zijn Italiaanse coach Maurizio Sarri voor weer een weekje redt.

De Mexicaanse spits Raúl Jiménez maakte in de 56ste minuut de goal voor Wolverhampton Wanderers op aangeven van de Portugese vleugelaanvaller Diogo Jota. Pas in de 92ste minuut viel de gelijkmaker van Chelsea-sterspeler Eden Hazard met een bekeken schot in de verre hoek. Het gelijkspel was wel verdiend, want Chelsea schoot liefst 24 keer tegenover één rake doelpoging van Wolves.

Het vorig jaar gepromoveerde Wolverhampton Wanderers staat nog altijd dertien punten achter op nummer zes Chelsea, maar is dit seizoen de grote verrassing in de Premier League met de huidige zevende plek. De Portugese coach Nuno Espírito Santo werd de afgelopen week in de Engelse media al veelvuldig naar voren geschoven als opvolger van Maurizio Sarri bij Chelsea, die al weken flink onder vuur ligt.

Chelsea staat zesde in de Premier League met 57 punten. Later vandaag spelen Manchester United (58 punten) en Arsenal (57 punten) nog tegen elkaar in het Emirates Stadium in het noordoosten van Londen. Tottenham Hotspur, dat gisteren al met 2-1 verloor bij Southampton, staat derde met 61 punten. De bovenste vier clubs in Engeland plaatsen zich rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League, de nummers vijf en zes gaan de Europa League in.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © AP