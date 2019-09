Hazard wil meer: ‘Ik ben nog geen Galactico’

,,Ik ben nog geen Galactico, ik moet nog laten zien dat ik diegene kan zijn”, zei Hazard een dag voor het duel in de Champions League met Club Brugge van dinsdagavond. ,,We kennen allemaal de historie van het shirt met nummer 7 bij deze club en ik wil laten zien dat ik de beste ter wereld kan zijn”, refereerde hij aan het shirt dat tot de zomer van 2018 door Cristiano Ronaldo werd gedragen.

De Belg kon door een dijbeenblessure pas op 14 september zijn debuut maken voor Real en was in de drie wedstrijden nog niet in topvorm. “Ik kan veel beter en ik ben kritisch op mezelf, maar door elke dag hard te werken zullen we dingen veranderen.”

Doelpunten

Coach Zinédine Zidane viel de Belg bij. ,,Ik weet hoe het gaat. Ik was slechter toen ik in Italië begon en dat kostte me drie maanden om in vorm te komen”, aldus Zidane. ,,Ik weet dat hij hier gaat slagen, maar het is belangrijk om de rust te houden en hem te steunen.”