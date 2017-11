Hé, waar is die bal nou?

Van La Parra maakt met werelddoelpunt eerste Premier Leaguetreffer

17:12 Rajiv Van La Parra heeft voor Huddersfield zijn eerste treffer in de Premier League gemaakt. De vleugelspeler staat niet bekend om zijn trefzekerheid, afgelopen jaar in het Championship scoorde hij slechts tweemaal, maar nu is het na tien duels in de Premier League al raak.