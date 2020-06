Heerlijke knal Chilwell ‘slechts’ een punt waard na omhaal in blessuretijd

LIVE | Weghorst weer trefzeker, belangrij­ke duels voor Leverkusen en Werder

15:49 Weer volop voetbal vandaag in Europa, met onder meer vier duels in de Premier League en een compleet programma in de voorlaatste speelronde van de Bundesliga. Volg hier alles op de voet. 15.30 uur: Negen duels in de Bundesliga (o.a. RB Leipzig - Borussia Dortmund) 16.00 uur: Brighton & Hove Albion - Arsenal 18.30 uur: West Ham United - Wolverhampton Wanderers 22.00 uur: Atlético Madrid - Real Valladolid