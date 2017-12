Hekkensluiter Alavés stelt Abelardo aan

Juve-spits Higuain speelt toch tegen Napoli

20:32 Juventus begint vanavond met Gonzalo Higuain in de punt van de aanval aan de Italiaanse topper tegen Napoli. De Argentijnse spits onderging maandag een operatie aan een breukje in zijn hand. Het was daardoor onduidelijk of Higuain tegen zijn oude club kon aantreden.