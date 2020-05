Herstart Premier League mogelijk uitgesteld naar 19 of 26 juni

Kijkcijfer­re­cords in Duitsland

15:28 FOX Sports heeft gisteren met de uitzendingen over de Bundesliga in Nederland honderdduizenden tv-kijkers getrokken. De kraker van de dag, Borussia Dortmund-Schalke 04, trok 203.000 kijkers. Het duel werd op FOX Sports 1 uitgezonden en was daardoor in veel Nederlandse huiskamers gratis te bekijken.