Hertha BSC ontslaat oud-Feyenoorder na homofobe uitspraken

Video Barcelona op punt van Atlético na verlossen­de goal Dembélé: ‘We bleven erin geloven’

8:43 FC Barcelona is op een punt van koploper Atlético Madrid gekomen met nog negen speelrondes te gaan in La Liga. Ousmane Dembélé maakte in de 90ste minuut de verlossende 1-0 tegen Real Valladolid in Camp Nou. Komende zaterdag (21.00 uur) speelt de ploeg van Ronald Koeman de uitwedstrijd bij Real Madrid, dat derde staat. Daarna wacht de bekerfinale tegen Athletic Bilbao.