Hertha zet ambities kracht bij met simpele zege bij Werder

Zonder Nederlanders in de basis heeft Hertha BSC zijn ambities in de Bundesliga bij de start van het seizoen kracht bijgezet. De ploeg van Bruno Labbadia won vanmiddag overtuigend met 4-1 bij Werder Bremen. De ploeg van Davy Klaassen en Tahith Chong keek na een uur al tegen een achterstand van 3-0 aan, waarna alleen Davie Selke wat kon terugdoen in het Weserstadion. In de slotfase maakte Hertha er 4-1 van.

Bij Hertha BSC zaten Karim Rekik en Daishawn Redan werkeloos op de bank. In de slotfase kwam nog wel Deyovaisio Zeefuik, gekomen van FC Groningen, in actie. Javairô Dilrosun en Omar Rekik ontbraken in de selectie van Labbadia. De treffers van de club uit de Duitse hoofdstad, die zich komend seizoen wil mengen in de strijd om de titel, kwamen van de Slowaak Peter Pekarik, de Belg Dodi Lukebakio, de Braziliaan Matheus Cunha en de Colombiaan Jhon Córdoba.

Het duel tussen Eintracht Frankfurt en het gepromoveerde Arminia Bielefeld eindigde in 1-1. De bezoekers traden aan met debutant Mike van der Hoorn en PSV-huurling Ritsu Doan in het basisteam. Bas Dost speelde in de aanval van de thuisclub.

Hoffenheim won met 3-2 bij FC Köln. Andrej Kramaric was de gevierde man bij de bezoekers. De Kroaat scoorde drie keer. Zijn laatste treffer viel in de extra tijd. Joshua Brenet viel in de extra tijd in bij Hoffenheim, ploeggenoot Melayro Bogarde bleef op de bank.

Aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw was met FC Augsburg met 3-1 te sterk voor FC Union Berlin. Freiburg won met 3-2 bij het gepromoveerde VfB Stuttgart.