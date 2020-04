Het beste Liverpool ooit: onze experts kiezen de beste elf

In deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit? Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit? En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag: het beste Liverpool ooit. Stem op het sterkste elftal en bekijk de onderbouwing van onze experts.

De onderbouwing van Mikos Gouka

Keeper: Alisson Becker. Het is schrappen. Bruce Grobbelaar, Ray Clemence. Of toch meer naar het heden. Becker is één van de beste keepers ter wereld, won al de Champions League en zou voor het eerst in jaren de landstitel weer gaan veroveren met Liverpool. Becker is de legendes van weleer al gepasseerd.

Rechtsback: Phil Neal. 650 wedstrijden, 59 goals. En geen speler met zoveel prijzen. ‘Mr Consistency’ werd hij genoemd, want hij speelde jarenlang zonder ook maar een wedstrijd te missen. 22 prijzen pakte hij bij de club waar hij de allereerste speler was die Bob Paisley naar Anfield Road haalde.

Centrale verdediger: Alan Hansen. Een legende uit de jaren ‘70 en ‘80. Met Liverpool won de Schot onder meer acht landstitels en driemaal de Europacup I. Hansen werd later bekend als analist op de BBC, maar volgens velen was hij één van de beste centrale verdedigers die de club ooit heeft gehad.

Centrale verdediger: Virgil van Dijk. Het gevaar is om te nadrukkelijk naar het verleden te kijken. Virgil van Dijk heet in Liverpool ‘Big Virg’ en niet alleen door zijn imposante lichaamsbouw. Van Dijk heeft in recordtempo laten zien dat hij één van de beste verdedigers is die de club ooit heeft gehad.

Linksback: Andrew Robertson. Het is de Schot of legende Alan Kennedy op de plek van linksback. Een keuze tussen het heden en het roemrijke verleden. Robertson is een cruciale pion in het spel van de Engelse grootmacht.

Rechtshalf: Steven Gerrard. Met Kenny Dalglish één van de grootste namen uit de clubhistorie. Gerrard kon verdedigen en aanvallen, hij kon doelpunten voorkomen en doelpunten maken. Bij Rangers FC stoomt hij zichzelf klaar om zijn grote liefde ook ooit als manager te kunnen dienen.

Centrale middenvelder: Steve McManaman. Macca noemden de fans hem liefkozend. Net als Ian Rush was hij eigenlijk supporter van Everton. Al op 14-jarige leeftijd arriveerde hij bij Liverpool. Toen Roy Evans in 1994 het roer overnam, kreeg hij een vrije rol en dat maakte hem nog beter dan toen hij vanaf de flank moest spelen.

Linkshalf: John Barnes. 407 wedstrijden voor Liverpool en 108 goals. Liverpool zelf stelt: ‘op clubniveau algemeen beschouwd als een van de topspelers ter wereld, het lopende Europese verbod ontnam Barnes helaas de kans om zichzelf te testen tegen de crème de la crème van het continent’.

Rechtsbuiten: Kenny Dalglish. King Kenny. Had net zo goed als manager dit team onder zijn hoede kunnen nemen. De Schot is een zekerheidje, 515 duels als speler, 307 als manager. Een karrenvracht aan spelers. Maar wat hem nog groter maakt in Liverpool, is zijn waardige gedrag in de nasleep van de Hillsborough-ramp.

Spits: Ian Rush. Ian Rush wordt algemeen beschouwd als een van de beste spelers die ooit voor Liverpool heeft gespeeld en is de topscorer aller tijden van de club. Hij groeide op als fan van stadgenoot en rivaal Everton, maar werd een legende bij Liverpool. Rush zou 660 wedstrijden voor Liverpool spelen.

Linksbuiten: Robbie Fowler. De aanhang van Liverpool gaf Fowler een bijnaam. Die luidde ‘God’. De aanvaller werd geboren in Liverpool en voelde zich verbonden. Bij de havenstaking van Liverpool in 1997 vierde hij een goal waarbij hij een t-shirt onthulde waarin de Calvin Klein letters ‘CK’ in het woord doCKer was verwerkt.

Twaalfde man: Mo Salah. Het is piekeren voor de twaalfde man. Mo Salah heeft Liverpool de afgelopen jaren erg veel gegeven. Hij wint het bij deze keuze van spelers als Luis Suarez, Fernando Torres, Graeme Souness en Jamie Carragher.

Manager: Bob Paisley

De onderbouwing van Maarten Wijffels

Keeper: Alisson Becker. Hoe belangrijk het is om een topkeeper te hebben voelde Liverpool laatst in de Champions League tegen Atlético Madrid. Eerste man Alisson was geblesseerd en met een kwartfinaleplek bijna in de pocket ging zijn vervanger Adrián gruwelijk in de fout. Weg kwalificatie. Mede dankzij Alisson won Liverpool in 2019 wél de Cup met Grote Oren.

Rechtsback: Phil Neal. Eén van de meest succesvolle Engelse spelers ooit. Won 22 prijzen met Liverpool en speelde als enige mee in vier Europacup 1-finales. Was in 11 jaar altijd basiskracht. De rechtsback heeft nog altijd het clubrecord van meest opeenvolgende competitieduels: 365 tussen 1974 en 1983. Uiteindelijk moest hij er ééntje missen door een blessure. Ook 50 caps voor Engeland.

Centrumverdediger: Alan Hansen. Een monument centraal achterin. Tactisch sterk, hard als het moest, elegant als het kon. Zijn biografie staat stukgelezen in mijn werkkamer. Na zijn carrière jarenlang analyticus bij Match of The Day, waar je door zijn zwaar Schotse accent altijd gespitst moest zijn op wat hij zei. Hield er mee op, toen hij het tijd vond voor een jongere generatie oud-profs om het voetbal op tv te duiden.

Centrumverdediger: Virgil van Dijk. Het is weer eens bijna ondoenlijk om te kiezen. Kun je voorbij aan Jamie Carragher, aan Mark Lawrenson, aan Sami Hyypia toch ook, de Fin die van Willem II overkwam en zo even 10 jaar bij Liverpool speelde? Eigenlijk niet. Maar Virgil van Dijk is nu dé man achterin. Heel knap. Hij verdient een plek.

Linksback: Emlyn Hughes. Mijn beste Liverpool is een mix uit de grote elftallen van vijf decennia. Hughes kwam in 1967 als aankoop van Bill Shankly en bleef tot 1979. Liverpool-fans kozen de linksback/linkshalf/linkercentrale verdediger (Hughes speelde het allemaal) op nummer 10 in de lijst van ‘100 players who shook the Kop’. Crazy horse, zijn bijnaam door zijn energieke rushes langs de lijn, overleed in 2004.

Centrale middenvelder: Steven Gerrard. Mag natuurlijk niet ontbreken, het kind van de club dat laatst op tv aandoenlijk vertelde over zijn beginjaren. ‘Het Engelse voetbal had nog een drankcultuur, toen ik debuteerde moest ik ‘s avonds mee op café. Ik kende dat niet, werd zo dronken als een aap. Maar manager Gerard Houllier maakte Liverpool snel professioneler.’

Centrale middenvelder: Graeme Souness. Zoals in elke aflevering van deze rubriek geldt: er moeten ook spelers in met een rafelrand, spelers die door roeien en ruiten gaan. Dat kon je aan de Schot Souness wel overlaten. Een tackle als een scheermes, maar ook een geweldig schot. Zijn eerste goal voor Liverpool werd meteen BBC’s best goal of the year. Captain in de tijd dat drie keer de Europacup 1 werd gewonnen in 1978, 81 en 84.

Schaduwspits: Kenny Dalglish. Clublegende en een prachtige voetballer. Alleen al de beelden na een goal: Hoe puur hij altijd juichte als hij had gescoord. Met twee armen horizontaal de lucht in en dan breed lachend wegrennen. Dalglish is nog altijd de manager die Liverpool zijn laatste landstitel schonk, in 1990.

Rechtsbuiten: Kevin Keegan. Vaak genoemd in een top-drie van beste Liverpool-spelers. Keegan is bij mij de veelzijdige aanvaller die ook anderen beter laat spelen. Hij maakte in de jaren 70 precies 100 doelpunten voor de Reds. ‘Simply THE footballing superstar of the 70’s’, staat op de officiële website van de club.

Spits: Ian Rush. Mooie jeugdherinnering: zaterdagmiddag in de jaren 80, Cup Final Day in Engeland. Liverpool tegen Everton, de Merseysidederby op Wembley en Ian Rush die tekeer ging in de spits en twee keer scoorde bij een 3-1 zege. Geweldige afmaker, 346 goals in 666 wedstrijden. En een karakteristieke snor.

Linksbuiten: Luis Suárez. De aanval wordt gecompleteerd door een vrije vogel die in 133 duels voor Liverpool liefst 82 keer scoorde en 47 assists gaf. ,,Luis Suarez is de beste speler met wie ik heb samengespeeld,’’ zei Steven Gerrard laatst. En ja, hij was ook controversieel in Engeland, ondermeer bij een vermeend racisme-incident met Patrice Evra.

Twaalfde man: Mohamed Salah. Naast Alisson en Van Dijk mag er nog een speler van het huidige Liverpool bij de eerste 12 man van dit combinatieteam. Dat wordt dan Mohamed Salah. In zijn eerste 100 wedstrijden voor de Reds scoorde hij vaker dan Luis Suarez, Michael Owen, Robbie Fowler en Fernando Torres. En: vanaf de flank ook nog!

Manager: Jurgen Klopp.