Het gaat Eljero Elia nog niet snel genoeg bij Basaksehir

Hoewel de club uit Istanboel een topseizoen kent en zes punten voorsprong op Trabzonspor koploper van de Turkse Süper Lig is, bleef de inbreng van Elia tot nu toe beperkt. ,,Ik was een tijdje geblesseerd, maar heb nu weer twee wedstrijden achter elkaar 45 minuten gespeeld. Ik kreeg blessure op blessure omdat ik steeds te snel wilde terugkomen. Gelukkig ben ik nu fit.”

Het is het volgende goede nieuws voor de vleugelflitser, die komende zomer voor de vierde keer vader hoopt te worden. ,,Dat gaat gewoon in Turkije gebeuren. Het zal in de vakantietijd zijn, dus we gaan maar niet op reis dan.” Het leven bevalt Elia ook erg goed in de metropool aan de Bosporus. ,,Wat een mooi voetballand. De fans zijn heel emotioneel. Ze leven er hier echt voor.”

Gelouterde internationals

,,De tweede helft ging het spel wel wat langzamer”, merkte ook de na rust ingevallen Elia. ,,Ik kon niet zoveel acties maken. Het was heel zakelijk. We winnen in de competitie ook heel vaak door een enkele bevlieging en dan gooien we de boel dicht. In oefenwedstrijden verwacht ik eigenlijk dat we erbovenop klappen. Ik zag al snel dat dat nu niet zo was.”