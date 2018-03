Het is weer eens zover: WK-bal is een zwabberbal

,,De bal beweegt heel veel, hij had beter gemaakt kunnen worden'', zei Ter Stegen, de nummer één van FC Barcelona die voorlopig ook bij de 'Mannschaft' onder de lat staat. Als Manuel Neuer niet op tijd fit raakt, zal Ter Stegen ook in Rusland het Duitse doel verdedigen. ,,We moeten leren om te gaan met deze bal en er grip op krijgen voor het WK begint. We hebben als keepers geen andere keus.''



De Gea werd tijdens de vriendschappelijke ontmoeting in Düsseldorf verrast door een schot van zo'n 25 meter van Thomas Müller. ,,Heel vreemd, de bal maakt rare zwabbers die voor keepers niet in te schatten zijn'', zei de Spaanse doelman van Manchester United tegen de krant AS. ''Ze hadden deze bal een stuk beter kunnen maken.''



Pepe Reina, de reservekeeper van Spanje, ging nog verder. ,,Het duurt nog even tot het WK begint, ze moeten deze bal nu vervangen. Er zit een plastic laag omheen die het heel moeilijk maakt om de bal te vangen. Ik denk dat we tijdens het WK zeker 35 doelpunten van buiten het zestienmetergebied zien, omdat geen keeper kan inschatten hoe de baan van het schot gaat.''