Het moderne voetbal: Foden woest op eigen social media-team na ‘uitdagende’ tweet richting Mbappé

Het leek een geinig berichtje van het ene toptalent richting het andere toptalent, maar het levert een dag later een behoorlijk relletje op. Manchester City-talent Phil Foden is naar verluidt woest op zijn eigen entourage vanwege een tweet die vanuit zijn naam is verstuurd richting Kylian Mbappé.

Manchester City plaatste zich woensdagavond voor de halve finale van de Champions League door met 1-2 te winnen bij Borussia Dortmund. De winnende werd gemaakt door City-talent Foden, die in het heenduel (eveneens 2-1 voor de Engelse koploper) óók al de matchtwinner was. City speelt in de halve eindstrijd nu tegen Paris Saint-Germain.

Volledig scherm De verwijderde tweet. © Twitter Phil Foden Direct na de wedstrijd verscheen op het Twitter-account van Foden een berichtje. Hij richtte zich rechtstreeks tot PSG-pareltje en generatiegenoot Mbappé. ‘Ben je er klaar voor?’, zo luidde het bericht, gevolgd door een emoji van twee handen die elkaar schudden. Niks geks, zou je denken. Daar denkt Foden anders over: de tweet is inmiddels verwijderd.

Online gedoe

Dat behoeft enige uitleg. Zoals veel voetballers laat Foden (een deel van) zijn uitingen op sociale media afhandelen door een speciaal bedrijf. De medewerkers van dat bedrijf zagen er woensdagavond dus geen kwaad in om Mbappé te betrekken bij een online gebbetje. Eerder was er al gedoe rondom Cristiano Ronaldo, toen het bedrijf dat zijn social media beheert per ongeluk een logo van La Liga in een foto had gezet. Daardoor laaiden de geruchten over een rentree naar Real Madrid direct op, tot frustratie van de Portugese vedette.

Zoals gezegd: Foden is totaal niet te spreken over de tweet die zijn social media-team heeft geplaatst. Hij ziet het als uitdagend en onnodige provocatie, en twijfelt zelfs of hij de samenwerking met het bedrijf wel moet voortzetten. Naar aanleiding van het gedoe rondom Foden heeft Gary Neville via Twitter van zich laten horen. ,,Jongens, beheer je eigen accounts!", schrijft de ex-verdediger en huidige analyticus, die inderdaad zijn eigen tweets verstuurt. ,,Jullie onafhankelijke gedachten en authenticiteit staan op het spel. Het is jouw stem, niet die van iemand anders.”

