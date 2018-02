Het verhaal achter deze legendarische sportfoto

Vinnie Jones was als voetballer geen wereldwonder. Toegegeven, hij bereikte het nationale elftal van Wales door als middenvelder hard te werken, maar de nadruk lag dan ook op 'hard'. Want Jones hield ervan om zijn tegenstanders met een brede grijns over de reclameborden te schoppen.



Dit meedogenloze imago strookte volledig met de filmrollen die hij na zijn voetballoopbaan kreeg aangeboden. In de wereldberoemde misdaadklassiekers van regisseur Guy Ritchie deinzen Jones' personages allerminst terug voor een beetje lomp geweld.