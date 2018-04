Heynckes positief over blessure Robben: Ziet er niet heel slecht uit

Voor Arjen Robben duurde de halve eindstrijd tegen zijn oude ploeg nog geen vijf minuten. De aanvaller moest zich al snel laten vervangen, met op het eerste gezicht een blessure aan een bovenbeen. Robben leek het nog even te willen proberen maar de medische staf van Bayern München gebaarde dat trainer Heynckes de Nederlandse aanvaller moest wisselen. Thiago kwam uiteindelijk in de achtste minuut als invaller in het veld.



Onderzoek moet uitwijzen of Robben komende dinsdag weer in actie kan komen als Bayern op bezoek gaat bij Real. De ongelukkige aanvaller maakte na de wedstrijd weinig tijd vrij voor de media. ,,Het is afwachten", was het enige wat de aanvaller kwijt wilde.



Jérôme Boateng ontbreekt dinsdag zo goed als zeker tijdens de return met Real. Hij viel woensdag al voor rust uit met een hamstringblessure.