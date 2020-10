Higuaín maakt met heerlijke vrije trap eerste goal in MLS

Samenvatting Lammers fleurt invalbeurt bij koploper Atalanta op met fraaie goal

4 oktober Atalanta is de trotse lijstaanvoerder van de Serie A. De verrassing van vorig seizoen trekt daarmee de lijn dit seizoen door. Cagliari werd in het Gewiss Stadium met 5-2 verslagen. Sam Lammers maakte als invaller het vijfde en laatste doelpunt voor de ploeg van Hans Hateboer en Marten de Roon, die beiden wel in de basis stonden.