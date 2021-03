Historische blamage van Duitsland tegen EK-opponent van Oranje

Video'sDuitsland is in de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar pijnlijk onderuit gegaan tegen Noord-Macedonië, komende zomer tegenstander van Oranje in de groepsfase van het EK. Het duel eindigde in 1-2. Het is pas de vierde nederlaag ooit voor 'Die Mannschaft’ in de WK-kwalificatie.

Denemarken hield weinig heel van Oostenrijk: 4-0. Ook Oostenrijk is komend Europees kampioenschap een opponent van het Nederlands elftal.

Vijftien wedstrijden werden er vanavond gespeeld in de Europese kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022. Ook toplanden als Italië, Engeland, Spanje én wereldkampioen Frankrijk kwamen in actie, net zoals het Griekenland van bondscoach John van 't Schip.

Volledig scherm Goran Pandev scoort de 1-0 voor Noord-Macedonië. © AFP Eljif Elmas maakte in de 85ste minuut de winnende treffer namens Noord-Macedonië tegen Duitsland. Goran Pandev had de bezoekers vlak voor rust al op voorsprong gezet. Ilkay Gündogan schoot Duitsland vanaf elf meter nog wel langszij in de 63ste minuut, maar door een doelpunt van Elmas ging de zege dus naar Noord-Macedonië, de nummer 65 van de FIFA-ranking. Duitsland staat 13de op die ranglijst.

In diezelfde groep J verloor Liechtenstein met 4-1 van IJsland. Voor Liechtenstein maakte Yanik Frick wel hét doelpunt van de avond door een hoekschop direct in het doel te draaien. Het stond toen echter al 3-0 voor IJsland.

Bekijk hier het fraaie doelpunt direct uit een hoekschop van Liechtenstein:

Armenië staat na drie duels op negen punten in groep J. De ploeg van bondscoach Joaquin Caparrós won in Jerevan met 3-2 van Roemenië. Noord-Macedonië en Duitsland volgen met 6 punten.

Volledig scherm Emre Can (in het wit) baalt na een tegentreffer. © EPA

Groep B

Griekenland, onder leiding van bondscoach John van ‘t Schip, speelde met 1-1 gelijk tegen Georgië. Een eigen doelpunt bracht de ploeg van Van 't Schip na 76 minuten op voorsprong, maar nog geen twee minuten later stond de gelijkmaker alweer op het bord.



Spanje won in groep B met 3-1 van Kosovo. Dani Olmo, Ferran Torres en Gerard Moreno maakten de doelpunten namens de wereldkampioen van 2010. Het mooiste doelpunt van de avond in Sevilla kwam echter op naam van Besam Halimi, die na een vreemde actie van Spanje-doelman David de Gea van grote afstand raak schoot.

Bekijk hier de heerlijke 2-1 van Kosovo:

Groep C

Italië heeft in groep C van de kwalificatie voor de wereldtitelstrijd van 2022 in Qatar ook na drie wedstrijden nog de maximale score. In Vilnius was daarvoor een magere zege (0-2) op Litouwen voldoende. In deze poule heeft ook Zwitserland nog geen verliespunten. Dit land heeft echter pas twee duels achter de rug.



Na een eerste helft zonder hoogtepunten zette Stefano Sensi de Italianen meteen na de hervatting op voorsprong. De invaller, net drie minuten in het veld, schoot raak na terugleggen van Manuel Locatelli. Ver in blessuretijd benutte Ciro Immobile nog een strafschop.



Noord-Ierland en Bulgarije speelden in deze groep gelijk: 0-0.

Volledig scherm Ciro Immobile (r) viert de 2-0 van Italië. © AP

Groep D

Frankrijk heeft in groep D van de WK-kwalificatie met moeite gewonnen van Bosnië-Herzegovina. In Sarajevo werd het 0-1 voor de formatie van bondscoach Didier Deschamps. De wereldkampioen had dat hard nodig, na het eerdere gelijkspel in eigen huis tegen Oekraïne. Voorlopig gaat Frankrijk desondanks ruim aan de leiding in de poule.



Na precies een uur zette Antoine Griezmann de Fransen op voorsprong. De aanvaller van Barcelona kopte raak uit een voorzet van Adrien Rabiot. Hugo Lloris stond voor de 123e keer onder de lat bij Frankrijk. Hij heeft nu net zoveel interlands gespeeld als aanvaller Thierry Henry. Alleen Lilian Thuram (142) voetbalde vaker voor de wereldkampioen.



Oekraïne speelde in dezelfde groep gelijk tegen Kazachstan, 1-1. Roman Jaremsjoek zette Oekraïne na 20 minuten op voorsprong. Na ruim een uur werd het gelijk door Serikzhan Muzhikov. Oekraïne is tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase van de Europese titelstrijd, komende zomer.

Volledig scherm Spelers van Frankrijk vieren de 1-0. © EPA Volledig scherm Kylian Mbappé (r) in actie. © EPA

Groep F

Denemarken heeft ook de derde groepswedstrijd gewonnen. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand versloeg Oostenrijk, komende zomer tegenstander van Oranje in de EK-poule, in Wenen met fraaie cijfers: 4-0. De Deense treffers vielen na de rust en kwamen op naam van invaller Andreas Skov Olsen (twee), Joakim Maehle en Pierre-Emile Højbjerg. Lasse Schöne (sc Heereenveen) behoorde niet tot de Deense wedstrijdselectie.



Beide ploegen vroegen voor het begin van de wedstrijd aandacht voor de mensenrechtenkwestie in Qatar, het gastland van het WK in 2022.

Volledig scherm Spelers van Denemarken juichen na een treffer. © AP

Bekijk hier de 4-0 van Denemarken tegen Oostenrijk:

Israël won met 4-1 in Moldavië. PSV-spits Eran Zahavi zorgde op slag van rust namens de bezoekers voor de gelijkmaker. Vitesse-middenvelder Eli Dasa werd in de 70e minuut gewisseld. Moldavië moest vanaf de 50e minuut bij een stand van 1-1 met tien man verder door een rode kaart voor Ion Nicolaescu.



Schotland bleef de Faeröer met 4-0 de baas. Denemarken leidt in groep F met 9 punten, gevolgd door Schotland met 5 punten.

Volledig scherm Eran Zahavi viert zijn doelpunt. © REUTERS

Groep I

Engeland heeft met veel moeite een verzwakt Pools elftal op Wembley verslagen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate won met 2-1. Het was de derde zege op rij in de WK-kwalificatie voor de Engelse formatie.



Björn Kuipers fungeerde als scheidsrechter in het lege Wembley. De Nederlander kende de thuisploeg na ruim een kwartier een strafschop toe nadat Michal Helik aanvaller Raheem Sterling had gevloerd. Harry Kane benutte de strafschop en dat was zijn zestiende treffer in de laatste twaalf kwalificatieduels (EK en WK).



Engeland verzuimde voor de rust door te drukken en Polen strafte de gemakzucht bij de thuisploeg na de pauze af. John Stones ging bij het uitverdedigen zwaar in de fout, waarna Jakub Moder de gelijkmaker kon produceren. Stones gaf in de slotfase met het hoofd nog wel de assist op Harry Maguire, die doeltreffend uithaalde.



Polen moest het in Londen zonder topschutter Robert Lewandowski stellen. De trefzekere spits van Bayern München hield een knieblessure over aan het gewonnen WK-kwalificatieduel zondag met Andorra (3-0). Hij staat waarschijnlijk vier weken aan de kant. Bondscoach Paulo Sousa miste bovendien een aantal spelers door het coronavirus.



In dezelfde poule won Hongarije met 4-1 van Andorra en was Albanië met 2-0 te sterk voor San Marino.

Volledig scherm © EPA

Bekijk hier de winnende 2-1 van Harry Maguire:

Bekijk hier alle uitslagen van de WK-kwalificatiewedstrijden van vanavond:

Zo opende Pandev de score voor Macedonië tegen Duitsland:

Schema

Standen

