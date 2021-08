Hoe de dure salarishuishouding van Barça clubicoon Messi wegjaagt uit Camp Nou

Door Edwin Winkels



Het lange huwelijk kende precies een jaar geleden even een crisis. Lionel Messi wilde plots weg bij FC Barcelona, voelde zich niet meer geliefd door het toenmalige bestuur. Maar een megacontract van 555 miljoen euro in ruim vier jaar stond hem niet toe zomaar op te stappen. Hij bleef, kreeg onder trainer Ronald Koeman weer plezier in het spel, scoorde er opnieuw op los, en had al besloten zijn carrière te beëindigen bij de club waar hij als 13-jarige al terechtkwam.