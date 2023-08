Hoe de man van 222 miljoen Neymar op en naast het veld ten onder ging aan een leven als rockster

Bij Inter Miami staat geen maat op Lionel Messi: vedette maakt alweer achtste goal in vijf duels

Momenteel staat er in de Verenigde Staten geen maat op Lionel Messi. De grote vedette van Inter Miami maakte alweer zijn achtste doelpunt in vijf duels voor Inter Miami, dat in de halve finales van de Leagues Cup staat door de 4-0 zege op Charlotte FC.