Hoe Dortmund en Donyell Malen bezweken onder de titelstress: ‘Ik wil even niks zeggen nu’

met samenvatting Kersvers kampioen FC Barcelona in Camp Nou geveld door oud-spe­ler van FC Groningen

FC Barcelona heeft met het veroveren van de Spaanse landstitel duidelijk aan scherpte ingeboet. Een week nadat de 27ste landstitel in de clubhistorie werd veiliggesteld, leed de ploeg van trainer Xavi prompt de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Het op een Champions League-ticket azende Real Sociedad was in Camp Nou met 1-2 te sterk.