Hoe drie awards drie andere winnaars kregen: ‘Heb er eigenlijk weinig over nagedacht toen ik het invulde’

Met een grote grijns en een fijn betoog in het Engels nam Robert Lewandowski zijn tweede opeenvolgende FIFA Men’s Player of the Year-award in ontvangst, twee maanden nadat hij bij de Gouden Bal verkiezing nog achter het net viste. Aan welke verkiezing moet meer waarde gehecht worden?

De FIFA-awards, de Gouden Bal en dan won Europees kampioen en Champions League-winnaar Jorginho in augustus nog de UEFA Men’s Player of the Year-award als beste speler van de Europese velden. Maar hoewel de top-3 van de FIFA-verkiezing allemaal in Europa speelt, kwam Jorginho daar nu niet in voor. Messi eindigde als tweede, Mohamed Salah werd derde.

Toch sportief: Messi bleef de gehele ceremonie geduldig achter zijn iPad in een huiskamer in Parijs wachten op het moment dat Lewandowksi werd geëerd terwijl de Argentijn al wist dat hij niet had gewonnen. Overigens had Messi zijn Poolse tegenstrever, die maar goals bleef maken in 2021, niet in zijn persoonlijke top-3 gezet. Messi koos voor PSG-ploeggenoten Neymar en Kylian Mbappé en Real Madrid-spits Karim Benzema.

Volledig scherm Jorginho, Robert Lewandowski en Lionel Messi © AP/Reuters

In november was Lewandowski nog beteuterd toen niet hij maar Messi werd uitgeroepen tot de beste speler van de wereld. Want Messi won wél de Gouden Bal. Verwarrend misschien. De Gouden Bal werd aanvankelijk namelijk ook door wereldvoetbalbond FIFA uitgereikt. Van 2010 tot en met 2015 werd die verkiezing georganiseerd door de FIFA en het Franse tijdschrift France Football. De samenwerking tussen de twee is echter verbroken waardoor de twee instanties sinds 2016 weer apart van elkaar hun prestigieuze prijzen uitreiken. Over wie er nu een beter jaar heeft gehad, Lewandowski of Messi kun je een dag lang bomen, maar aan welke verkiezing moet de meeste waarde worden gehecht?

Aan die van de FIFA, zullen spelers en trainers zeggen. Zij vormen namelijk een deel van de jury, die verder bestaat uit mediavertegenwoordigers en fans, terwijl bij de Gouden Bal alleen een groep journalisten mag stemmen op de beste voetballer ter wereld. ,,Klopt", zegt Irak-bondscoach Zeljko Petrovic die net op het punt staat om te gaan trainen met de Iraakse nationale ploeg in Bagdad. Vanwege zijn functie mocht hij ook stemmen. ,,Jullie bellen mij zeker omdat jullie boos zijn dat ik niet op Messi heb gestemd”, klinkt het lachend vanuit de Irakese hoofdstad. Bert van Marwijk (Verenigde Arabische Emiraten) koos voor Benzema, Patrick Kluivert (Curaçao) voor Messi, Stanley Menzo (voorheen Aruba, nu Suriname) en John van ’t Schip (Griekenland) net als Petrovic voor Lewandowski.

Nederlandse bondscoaches

Louis van Gaal stemde op N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne en Mohamed Salah, maar hij was niet de enige Nederlandse bondscoach die mocht stemmen. Ook Bert van Marwijk (Verenigde Arabische Emiraten), Stanley Menzo (voorheen Aruba, nu Suriname), Patrick Kluivert (Curaçao) en John van ‘t Schip (Griekenland) brachten hun stem uit. Bij Irak stemde Zeljko Petrovic nadat hij het stokje van Dick Advocaat overnam:



Bert van Marwijk: Karim Benzema, Robert Lewandowski, Mohamed Salah

Stanley Menzo: Robert Lewandowski, Karim Benzema, N’Golo Kanté

Patrick Kluivert: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Mohamed Salah

John van ‘t Schip: Robert Lewandowski, Lionel Messi, Mohamed Salah

Zeljko Petrovic: Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Mohamed Salah

,,Ik heb niet alleen voor Lewandowski gestemd omdat hij zoveel scoort”, zegt Petrovic. ,,Dat kunnen er meer. Maar hij is daarnaast ook nog echt een heel goede voetballer. En hij gedraagt zich ook goed. Hij heeft echt het totale plaatje wat mij betreft. Op basis van het afgelopen jaar heeft Messi het niet verdiend, vind ik dan.”

Quote Heeft Louis van Gaal gekozen voor Kanté? Louis heeft er het meeste verstand van dus die kan ik nooit tegenspre­ken Zeljko Petrovic Petrovic erkent de traditie van de Gouden Bal, maar zou het goed vinden als er meer waarde wordt gehecht aan de FIFA-award omdat daarbij bondscoaches en aanvoerders stemmen. Dat vindt Van Marwijk ook: ,,Ik denk dat journalisten veel meer kijken naar bijvoorbeeld statistieken. Coaches en spelers kiezen uit gevoel. Messi is natuurlijk de beste voetballer van de wereld, maar moet hij dan elk jaar winnen? Ik heb gekeken naar de invloed van het spel. Benzema heeft veel invloed op het spel van Real Madrid. En misschien is het iets makkelijker scoren in de Bundesliga dan in Spanje. Ik heb er eigenlijk weinig over nagedacht toen ik het invulde. Als je erover nadenkt ben je misschien wel een hele dag bezig.”

,,Iedereen heeft een voorkeur en iedereen heeft een mening”, zegt Petrovic. ,,Dan kan je het maar het beste vragen aan de mensen met het meeste verstand, haha. Heeft Louis van Gaal gekozen voor Kanté? Louis heeft er het meeste verstand van dus die kan ik nooit tegenspreken. Ook geweldig natuurlijk Kanté, die verliest twee ballen in een kalenderjaar.”

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: