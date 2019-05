Hoe goed is Verrips? ‘Bijna rijp voor Premier League’

Michael Verrips (22) beleeft een droomseizoen bij KV Mechelen. De Nederlander is momenteel de beste keeper van België en wordt na zijn heldenrol in de gewonnen bekerfinale overladen met complimenten. Zijn entourage twijfelt in de Belgische krant HLN niet aan zijn kwaliteiten.

Michael Verrips wist met een aantal katachtige reflexen te voorkomen dat KAA Gent, vooraf bewierookt als favoriet voor de bekerwinst, de gelijkmaker maakte in de finale van de Croky Cup. De Gentenaren zullen zich na het verlies tweemaal achter de oren hebben gekrabd. De 22-jarige Nederlander was afgelopen winter namelijk in beeld bij de club.

Zijn coach Wouter Vrancken, steekt de loftrompet over zijn prijzenpakker. ,,Michael is een modelprof en behoort tot de top in België. Hij werkt constant om zich te verbeteren en is een voorbeeld voor iedereen.” Het was niet altijd rozengeur en maneschijn voor Verrips. Hij startte het seizoen op de bank bij de tweedeklasser uit België. Maar nadat de Nederlandse trainer Dennis van Wijk na drie wedstrijden werd ontslagen, greep Verrips zijn kans. Met succes.

Oud-ploeggenoot bij MVV Maastricht en Belgisch ex-international Marvin Ogunjimi is niet verbaasd over de prestaties van de doelman. ,,Hij is een groot talent, dat merkte ik destijds al op de training. Ik denk dat hij een mooie carrière tegemoet gaat.” Het is nog onzeker of KV Mechelen, dat ook kampioen van de tweede Belgische klasse, mag promoveren. Mechelen staat centraal in het omkoopschandaal van vorig seizoen. Mogelijk wordt de promotie daarom tegengehouden.

,,Wanneer Mechelen promoveert, zou het de perfecte stap hogerop zijn. Ik weet dat de Premier League zijn grote doel is, maar hij moet zich eerst enkele jaren bewijzen aan de top van België”, vertelt Ogunjimi. Verrips zaakwaarnemer, Wessel Weezenberg, is het in zekere mate eens met de oud-ploeggenoot. ,,Hij heeft een mooi arsenaal aan kwaliteiten en is mentaal sterk. Ik geloof er in dat hij nu al het niveau heeft om in de Premier League eerste keeper te zijn bij een middenmoter. Maar dat wil niet zeggen dat hij nu al naar zijn droomcompetitie moet trekken. We pakken het rustig aan. Nog een jaartje in 1A, de hoogste Belgische klasse, zou de perfecte springplank zijn.”