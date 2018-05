Hoedt schlemiel bij deceptie Southampton

Tien minuten eerder had Maya Yoshida (oud-speler VVV) Southampton al een domper bezorgd door zijn tweede gele kaart te pakken.



De ploeg van Mark Hughes was na een uur op voorsprong gekomen via Nathan Redmond. De aanvaller dacht de 'matchwinner' te worden met een bekeken kopbal door de benen van Everton-doelman Jordan Pickford.



Bij Everton mocht Davy Klaassen als invaller tien minuten meedoen. Dusan Tadic had een basisplaats bij de bezoekers.



Southampton klom dankzij het punt wel naar de veilige 17de plaats, maar heeft evenveel punten als achtervolger Swansea City. Dinsdag staan de clubs in een echte degradatiekraker tegenover elkaar in Southampton. Swansea speelt ook nog tegen het al gedegradeerde Stoke City. Southampton treft Manchester City.