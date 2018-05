Hoedt schlemiel bij enorme deceptie Southampton

Vrouw Astori dankt fans met pagina­groot bericht in krant

15:08 Het overlijden van Davide Astori zorgde in maart voor een schok in de voetbalwereld. De Italiaans international stierf op 31-jarige leeftijd in zijn slaap in het spelershotel van zijn club Fiorentina. In een paginagroot bericht in de Italiaanse krant La Nazione bedankt de familie van Astori vandaag voor de steun.