Hoeness: Bayern loopt 50 tot 60 miljoen mis in leeg stadion

Als eerste grote competitie in Europa ging de Bundesliga in mei weer van start, na een onderbreking van twee maanden vanwege het coronavirus. De Duitse voetbalcompetitie werd in lege stadions uitgespeeld. Bayern prolongeerde dankzij een ongeslagen reeks de titel en pakte vervolgens ook de Duitse beker en de eindzege in de Champions League. De 'Rekordmeister' hield zich vooralsnog vrij rustig op de transfermarkt. Alleen aanvaller Leroy Sané kwam voor 50 miljoen euro over van Manchester City.



Bayern München opent vrijdag het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Schalke 04. Sommige clubs mogen wel al een beperkt aantal toeschouwers toelaten in hun stadion. Dat verschilt per deelstaat. RB Leipzig en Eintracht Frankfurt hebben al toestemming gekregen om enkele duizenden fans te ontvangen.