Hoeness bekritiseert koopwoede: Niemand is 100 miljoen waard

,,De afkoopsommen waar we tegenwoordig mee te maken hebben, vormen een bedreiging voor de sport", zegt de president van één van de rijkste clubs ter wereld. ,,Zelfs als ik honderd miljoen had, zou ik er geen speler voor kopen. Jammer van het geld. Ik kan me voorstellen dat we zo langzamerhand op het punt staan dat fans deze gekkigheid niet langer accepteren en het voetbal de rug toe keren. Dan hebben we allemaal een heel groot probleem.''



Het wordt volgens Hoeness tijd dat de voetbalwereld een gezamenlijk standpunt inneemt en zegt: ,,Genoeg is genoeg. Laat ons terugkeren naar de realiteit. Die zijn we nu volledig uit het oog verloren.''