Hoeness gaat Özil niet missen: 'Hij speelt al jaren dramatisch'

Overzicht Dit zijn de dertien Nederlan­ders in de Belgische competitie

22 juli België werd vorige week nog derde op het WK, maar vanavond gaat het nieuwe seizoen alweer van start bij onze zuiderburen met de strijd om de Belgische Supercup. Landskampioen Club Brugge neemt het in het eigen Jan Breydelstadion op tegen bekerwinnaar Standard Luik. Een week later begint de competitie. Waar moeten we komend seizoen op letten in de Jupiler Pro League?