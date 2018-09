Hoera, het clubvoetbal begint weer

Mooie affichesOranje speelde afgelopen week zowel tegen Peru (2-1 winst) als tegen Frankrijk (2-1 nederlaag) een goede tweede helft en verder was het smullen van Spanje, maar de meeste voetballiefhebbers zullen toch blij zijn dat het clubvoetbal dit weekend weer begint. Waar kunnen we ons de komende dagen op verheugen?

Eredivisie

De Eredivisie gaat zaterdagavond om 18.30 uur weer van start met ADO Den Haag tegen PSV, dat in de eerste vier speelrondes als enige club nog geen punten liet liggen. Om 20.45 uur speelt Ajax thuis tegen FC Groningen. Het zondagprogramma begint om 12.15 uur met de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord. De winnaar behoudt aansluiting met PSV en Ajax, dus er staat direct genoeg op het spel.

Premier League

Volledig scherm Daryl Janmaat en Ben Foster spelen zaterdagavond (18.30 uur) met Watford thuis tegen Manchester United. © Getty Images De vijfde speelronde in de Premier League gaat zaterdagmiddag (13.30 uur) van start op Wembley, waar Tottenham Hotspur bezoek krijgt van Liverpool. Daarna speelt kampioen Manchester City thuis tegen het gepromoveerde Fulham en krijgt Chelsea op Stamford Bridge bezoek van het eveneens gepromoveerde Cardiff City. Op zaterdagavond (18.30 uur) speelt Watford, dat net als Liverpool en Chelsea nog zonder puntverlies is, thuis tegen Manchester United. José Mourinho lijkt zich geen nederlaag meer te kunnen veroorloven. Op zondag (17.00 uur) speelt Everton thuis tegen het nog puntloze West Ham United. Maandagavond (21.00 uur) speelt Wesley Hoedt met Southampton de zuidelijke derby tegen Brighton, de club van Davy Pröpper en Jürgen Locadia.

La Liga

Volledig scherm Lionel Messi speelt zaterdagmiddag met FC Barcelona de uitwedstrijd bij Real Sociedad. © AP De vierde speelronde in La Liga begint vanavond (21.00 uur) met de wedstrijd tussen twee gepromoveerde clubs, SD Huesca en Rayo Vallecano. Op zaterdagmiddag (13.00 uur) krijgt Atlético Madrid bezoek van Eibar. De ploeg van Diego Simeone staat al vijf punten achter op FC Barcelona en Real Madrid, waarmee nieuw puntverlies geen optie is. FC Barcelona gaat om 16.15 uur op bezoek bij Real Sociedad in Anoeta, waar het begin dit jaar voor het eerst sinds 2007 weer eens won. Zaterdagavond om 20.45 uur gaat ook Real Madrid op bezoek in Baskenland, bij Athletic Bilbao. Het tussendoortje om 18.30 uur is ook niet onaardig: Valencia - Real Betis. Op zondagavond (20.45 uur) kan Quincy Promes zijn thuisdebuut gaan maken bij Sevilla, dat het opneemt tegen Getafe.

Serie A

Gaat Cristiano Ronaldo dit weekend dan eindelijk zijn eerste goal voor Juventus maken? De Portugees sloeg de interlands tegen Kroatië en Italië over om uitgerust te zijn voor zijn club. Juventus speelt zondagmiddag (15.00 uur) thuis tegen Sassuolo. Zondagmiddag om 12.30 uur spelen Justin Kluivert en Rick Karsdorp met AS Roma al thuis tegen Chievo Verona, dat momenteel op -2 punten staat. Op zaterdag zijn er ook twee mooie duels: Internazionale - Parma om 15.00 uur en Napoli - Fiorentina om 18.00 uur.

Feeling good !! Let's go 👌👌👌 4.1m Likes, 17.4k Comments - Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Instagram: "Feeling good !! Let's go 👌👌👌"

Bundesliga

Speelronde drie in de Bundesliga gaat vanavond (20.30 uur) al van start met een mooie wedstrijd: Borussia Dortmund tegen het Eintracht Frankfurt van de Nederlanders Jetro Willems en Jonathan de Guzmán. Op zaterdagmiddag (15.30 uur) speelt Bayern München thuis tegen Bayer Leverkusen, dat de eerste twee competitieduels verloor. Wout Weghorst hoopt in de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC opnieuw te scoren voor VfL Wolfsburg. Beide clubs wonnen net als Bayern München de eerste twee wedstrijden in de Bundesliga.

Ligue 1

De nu al eenzame koploper Paris Saint-Germain speelt vanavond om 20.45 uur al AS Saint-Étienne. AS Monaco begon teleurstellend aan het seizoen en krijgt zaterdagavond ook nog eens de zware uitwedstrijd bij Toulouse, dat na vier duels op een derde plaats staat. Kevin Strootman maakt na zijn reservebeurt bij Oranje tegen Frankrijk zondagavond zijn thuisdebuut voor Olympique Marseille in het Stade Vélodrome, waar EA Guingamp op bezoek komt.

Champions League

Als al het competitievoetbal erop zit, kan het verheugen op de Champions League direct beginnen. Dinsdagavond trappen we al om 18.55 uur af met FC Barcelona - PSV en Internazionale - Tottenham Hotspur. Daarna gaan we om 21.00 uur direct door met een paar andere topduels: Liverpool - PSG en AS Monaco - Atlético Madrid. Op woensdagavond keert Ajax na vier jaar terug in het hoofdtoernooi van de Champions League, waarin het om 18.55 uur thuis aftrapt tegen AEK Athene. Daarna gaan we vrolijk door met Real Madrid - AS Roma, Valencia - Juventus, Benfica - Bayern München en Manchester City - Olympique Lyon.

Europa League

Wie op donderdag nog altijd niet is verzadigd na zoveel voetbal, kan altijd nog uitkijken naar de Europa League. Dit seizoen is het tweede Europese clubtoernooi (voorlopig) zonder Nederlandse inbreng, maar met wedstrijden als Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt, Sevilla - Standard Luik, Villarreal - Rangers, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe en Olympiakos - Real Betis is er voor de echte liefhebber nog genoeg om naar uit te kijken.

De Premier League, Serie A en La Liga zijn te volgen op Ziggo Sport. Samenvattingen en hoogtepunten zijn na afloop te zien op AD.nl.

Bekijk hier het complete programma voor de komende dagen.

Volledig scherm Kylian Mbappé en Neymar op de training bij Paris Saint-Germain. © AFP