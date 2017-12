Hoeveel records laat Manchester City nog sneuvelen?

Manchester City behaalde zeventien opeenvolgende overwinningen in de competitie. Een record. Dat City kampioen wordt lijkt inmiddels zo goed als zeker. Ook daar kan een record aan vast hangen. In 2000 won Manchester United de competitie met 18 punten voorsprong op Arsenal. City telt intussen al dertien punten voorsprong op eerste achtervolger United. Ook is het team van Pep Guardiola nog steeds ongeslagen en kan het het derde team in de Premier League worden dat zonder nederlaag kampioen wordt, na Preston in het seizoen 1888-1889 en Arsenal in het wonderseizoen 2003-2004.