Hoever kopt schitterend raak namens Liverpool, Maatsen debuteert bij Chelsea

Carabao CupEen bijzondere avond voor Ki-Jana Hoever. De 17-jarige verdediger, die in 2018 van Ajax naar Liverpool overstapte, maakte vanavond in de Carabao Cup zijn eerste treffer namens The Reds. Ian Maatsen debuteerde namens Chelsea, Tahith Chong had een basisplaats bij Manchester United.

Liverpool ging vanavond op bezoek bij MK Dons, de nummer 15 van de League One. Jurgen Klopp liet Georginio Wijnaldum en Virgil Dijk, net als veel andere basiskrachten, buiten de selectie. Ki-Jana Hoever, die op 7 januari dit jaar al debuteerde, maakte zijn opwachting in de basis. Sepp van den Berg, die deze zomer overkwam van PEC Zwolle, viel in de slotminuut in.



Vlak voor rust zette de ervaren James Milner Liverpool op het goede spoor. Na een dik uur verdubbelde Hoever de voorsprong op fraaie wijze. Hij kopte een voorzet van Milner bij de tweede bal diagonaal binnen. Daarmee tekende Hoever voor de laatste treffer van het duel: 2-0.

Ook voor Ian Maatsen was het een memorabele avond. De 17-jarige verdediger, die in de jeugd speelde bij Feyenoord en PSV, maakte zijn debuut bij Chelsea. Hij mocht van Frank Lampard na een uur invallen voor de Spanjaard Marcos Alonso. Het duel was toen overigens al beslist. Chelsea stond na 7 minuten al met 2-0 voor dankzij treffers van Ross Barkley en Michy Batshuayi. Het duel in de Carabao Cup, het tweede bekertoernooi in Engeland, eindigde uiteindelijk in 7-1.

Tahith Chong had met Manchester United een minder makkelijke avond. De vervallen topclub worstelde met Rochdale, de nummer 17 van de League One. United was veel beter, maar wist lange tijd niet tot scoren te komen. Mason Greenwood bevrijdde de ploeg van Ole Gunnar Solskjær na 69 minuten. Chong was toen inmiddels al gewisseld. De pas 16-jarige Luke Matheson bracht Rochdale een kwartier voor tijd echter op gelijke hoogte. Het duel is nog bezig en stevent op een strafschoppenserie af.



Manchester United was niet bepaald de enige Premier League-club die worstelde. West Ham United werd uitgeschakeld door Oxford United (4-0), Sheffield United ging onderuit tegen Sunderland (0-1) en Bournemouth - waarbij Arnaut Danjuma Groeneveld vlak voor tijd inviel - moest zijn meerdere erkennen in Burton Albion (2-0).

