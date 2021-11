Homoseksuele voetballer Cavallo zou ‘vrezen voor zijn leven’ op het WK in Qatar

,,Alles wat ik wil is voetballen en gelijk behandeld worden.” Dat waren de woorden van de 21-jarige Joshua Cavallo, die eind oktober via een video op social media uit de kast kwam. In een podcast van The Guardian geeft de Australiër aan niet gerust te zijn op zijn eventuele WK-deelname.

De jonge voetballer is teleurgesteld dat hij het WK zou moeten missen vanwege zijn geaardheid. ,,Voor een professionele voetballer is spelen op het WK voor je land het mooiste wat je kan bereiken”, zegt hij. ,,En als dat in een land is waar homoseksuelen niet gesteund worden en moeten vrezen voor hun leven, maakt mij dat bang. Ik moet mij afvragen: is mijn leven belangrijker dan iets heel goeds doen in mijn carrière?”