Honda biedt zich aan bij AC Milan: ‘bel me als je me nodig hebt’

De Japanner vertrok afgelopen zomer bij de Australische club Melbourne Victory, waar hij na het WK 2018 aan de slag was gegaan. In zijn zoektocht naar een nieuwe club streek Honda in juli weer even neer in Venlo. Honda trainde een tijdje mee bij VVV, de Limburgse club waarbij hij tussen 2008 en eind 2009 zijn doorbraak in Europa beleefde, om zijn conditie op peil te houden. De 98-voudig international wil graag weer aan de slag bij een grote club, ook om in vorm te komen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Honda hoopt daar als dispensatiespeler aan mee te kunnen doen.