Honduras: Australië bespioneert ons met een drone

Honduras speelt morgen (aftrap 10.00 uur Nederlandse tijd in het ANZ Stadion van Sydney) de beslissende interland tegen Australië om een WK-ticket. Het eerste duel eindigde vrijdag in San Pedro in 0-0. ,,Australië heeft een officiële training van ons bespioneerd met een drone en daarbij veel ongemak veroorzaakt bij onze spelers en begeleiders'', meldde de bond in een Twitterbericht met een kort filmpje waarop een drone te zien is boven het stadion in Sydney.