Hongaarse club vervangt Italiaanse coach om coronavirus

,,De vervanging van Giuseppe Sannino is noodzakelijk omdat hij mogelijk in contact is geweest met mensen die in gebieden wonen die getroffen zijn door het coronavirus," verklaarde de club. "We willen verspreiding van de epidemie beperken en spelers, staf en fans beschermen."



Assistent-coach Alessandro Recenti is om dezelfde reden tijdelijk niet welkom bij de club uit Boedapest, de huidige nummer vijf in de Hongaarse eredivisie. De Hongaar Istvan Pisont neemt de honneurs voorlopig waar.



In Italië zijn bijna vierhonderd mensen besmet met het virus en inmiddels twaalf mensen overleden.