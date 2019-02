Hoogma hard onderuit bij FC Köln bij basisdebuut voor St. Pauli

De twintigjarige Hoogma, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Hoffenheim, deed de hele wedstrijd mee in het RheinEnergieStadion in Keulen. Daar was de Colombiaanse spits Jhon Córdoba vanavond de grote held met een hattrick. Hij scoorde in de 32ste, 53ste en 58ste minuut. Alexander Meier maakte in de 38ste minuut nog wel de 1-1 namen St. Pauli, maar uiteindelijk werd het kort voor tijd zelfs nog 4-1 door een goal van Simon Terodde.