Horrormaand Spurs duurt voort met nederlaag bij West Ham, Leicester wint bij Aston Villa

West Ham United nam al in de vijfde minuut de leiding via Michail Antonio, Jesse Lingard maakte er kort na rust 2-0 van. Lucas Moura bracht de Spurs terug, maar de ploeg van trainer José Mourinho wist een nederlaag niet meer af te wenden. In het laatste kwartier werd nog wel twee keer de paal geraakt.



Tottenham begon februari met een 1-0-nederlaag, thuis tegen Chelsea. Anderhalve week later bleek ook Manchester City (3-0) te sterk. Tussendoor werd er in het toernooi om de FA Cup na verlenging verloren van Everton (5-4). Inmiddels is de staat van dienst van Mourinho dan ook niet erg indrukwekkend meer te noemen (zie tweet)