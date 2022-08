Horrorstart Erik ten Hag bij Manchester United compleet na ongekende afgang

Met videoErik ten Hag heeft met Manchester United een dramatische nederlaag geleden bij Brentford FC. In Londen vernederden The Bees zijn kwaliteitsarme en nerveuze ploeg met 4-0.

,,You’re getting sacked in the morning”, zongen uitgelaten fans van Brentford FC richting de dug-out van Manchester United waarin coach Erik ten Hag getuige was van een enorme kastijding. Na de nederlaag tegen Brighton & Hove Albion (2-1) liet zijn elftal in het Community Stadium in Londen wederom zien fysiek, technisch en tactisch tekort te komen. Zonder versterkingen wacht een lijdensweg zonder einde.



Ten Hag koos na het mislukte experiment van vorige week voor een meer vertrouwde formatie. Zonder schaduwspits en met Cristiano Ronaldo in de punt van een 4-3-3 systeem, waarop tijdens de voorbereiding was getraind. Als de Nederlander dacht op deze wijze zijn team meer zelfvertrouwen te geven, dan maakte hij een ernstige vergissing. Na tien minuten stond Manchester United op achterstand na een blunder van keeper David de Gea: 1-0.



Een volstrekt ongevaarlijk schot, op goed gelukt getrapt, van Josh Dasilva glipte tussen de vingers van de Spanjaard door. Christian Eriksen, om onverklaarbare redenen aangespeeld door De Gea, liet zich niet veel later in het doelgebied de bal afsnoepen door Mathias Jensen. Met een schuiver verdubbelde de Deense international de voorsprong (2-0). Van pech was geen sprake, zo bleek. Manchester United schutterde structureel.



Lisandro Martinez ging bij een hoekschop van Brentford compleet de mist in. De Argentijn, over wiens geringe lengte in Engeland werd getwijfeld, liet zich onder de voet lopen door Ben Mee. Met het hoofd werkte de Britse routinier de bal over de doellijn (3-0). Luke Shaw, die de voorkeur boven Tyrell Malacia kreeg op de linksbackpositie, verergerde de situatie voor Ten Hag verder.

Versterkingen nodig

Ivan Toney stoomde op langs de zijlijn en passte op de aanstormende Bryan Mbeumo. Shaw kon de Fransman niet bijbenen. Enkele tellen later verdween de bal voor de vierde maal voor de rust achter De Gea: 4-0. Ten Hag greep onmiddellijk in. Shaw, Martinez en Fred keerden na de pauze niet terug op het veld. Raphaël Varane, Scott McTominay én Malacia kwamen voor hen in de plaats.

Gezien het ondermaatse spel van het trio een logische zet, maar van hun vervangers - kort voor het einde viel Donny van de Beek nog in - konden geen wonderen worden verwacht. Zonder gerichte aankopen om het niveau van de selectie op te krikken, ontbeert Manchester United de klasse om stappen voorwaarts te maken. In die zin wint de roep van Ten Hag om toppers van het kaliber van Frenkie de Jong vast te leggen door de vernedering aan kracht.

Over acht dagen komt Liverpool naar Old Trafford. Als de eigenaren Ten Hag enige kans van slagen willen geven, dan moet de club voor die tijd zich roeren op de transfermarkt. Hoewel Brentford in de tweede helft niet meer scoorde, kon de klap niet harder aankomen. Het elftal van coach Thomas Frank, vorig jaar gepromoveerd, won voor het laatst in 1938 van de Engelse recordkampioen.

