HSV ontslaat trainer Titz na zwakke start in Tweede Bundesliga

Hannes Wolf neemt de taken van Titz over. Wolf was de afgelopen twee seizoenen trainer van VfB Stuttgart, waar hij op 28 januari van dit jaar werd ontslagen. Daarvoor was hij jeugdtrainer bij Borussia Dortmund.



Titz stond slechts achttien duels, waarvan acht van vorig seizoen, aan het roer in Hamburg. HSV degradeerde vorig jaar voor de eerste keer in de clubgeschiedenis. Met een salarishuishouding van 28,5 miljoen euro heeft de club uit het noorden van Duitsland veruit de grootste begroting.