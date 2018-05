Huesca voor het eerst naar La Liga

Nainggolan: Ik ben de enige topspeler die thuis­blijft

20:03 Radja Nainggolan vindt dat hij op basis van zijn kwaliteiten en zijn spel in de WK-selectie van België had moeten zitten. Bondscoach Roberto Martínez passeerde echter de 30-jarige AS Roma-middenvelder, die direct bedankte voor de Rode Duivels.