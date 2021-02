Ibrahimovic blijft koeltjes na 500ste goal: ‘Het is mijn werk om doelpunten te maken’

,,Het is moeilijk om nog door Zlatan verrast te worden”, zegt Pioli. ,,Dat hij op zijn leeftijd nog steeds dit niveau heeft, laat zien dat hij een buitengewone professional is. Er zijn maar weinig mensen die zo sterk zijn als hij. Hij is een kampioen, een sporter met een enorme motivatie. Hij verzorgt zijn lichaam enorm goed. Soms is ook hij wel eens moe, maar hij verzaakt nooit. Hij helpt de ploeg daar enorm mee. Het is voor de spelers een wedstrijdje geworden wie als eerste op het trainingsveld staat. Vaak is hij dat.”



Over de landstitel, die AC Milan in 2011 voor het laatst pakte voor de hegemonie van Juventus (negen landstitels op rij), wil Pioli nog niet praten. ,,De beslissende wedstrijden komen later. Alle clubs uit de top 7 zijn in staat om de ‘Scudetto’ te pakken. Ons doel is om iedere wedstrijd te winnen. Als koploper ligt de druk bij ons. Dat zien we als een privilege.”