Ibrahimovic geeft niet op en pakt met Milan toch nog puntje tegen Hellas Verona

AC Milan gaat aan kop met zeventien punten. Dat zijn twee punten meer dan de verrassende nummer twee Sassuolo en drie punten meer dan Napoli, dat eerder op de avond met 0-1 won bij Bologna. Het was het tweede puntenverlies van Milan dit seizoen, nadat het twee weken geleden al 3-3 werd in de thuiswedstrijd tegen AS Roma.



AC Milan keek vanavond na twintig minuten tegen een zeer verrassende 0-2 achterstand aan. Door goals van Antonín Barák en Mattia Zaccagni stond het al snel 0-2 voor de bezoekers uit Verona, maar Milan rechtte de rug daarna nog knap. Giangiacomo Magnani maakte in de 27ste minuut een eigen goal, waarmee Milan terug in de wedstrijd kwam. Na 65 minuten kreeg Milan een strafschop, maar net als vorige week schoot Ibrahimovic hard over. In de eerste minuut van de blessuretijd leek de 2-2 dan toch te vallen, maar de arbitrage keurde de goal van Davide Calabria af omdat Ibrahimovic hands had gemaakt in aanloop naar het doelpunt. Kort daarna miste Ibrahimovic zelf ook nog een kans en leek zijn baalavond compleet, maar in de 93ste minuut maakte de Zweed toch nog de 2-2. Het was alweer zijn achtste goal van dit seizoen in de Serie A. Ibrahimovic had daar vijf wedstrijden voor nodig, want in de zeges op Crotone (0-2) en Spezia Calcio (3-0) ontbrak hij nog vanwege het coronavirus.