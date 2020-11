Ibrahimovic schittert ook in topper tegen Napoli: goals met kop en knie

Ibrahimovic nam met zijn goals de koppositie op de topscorersranglijst in de Serie A weer over van Cristiano Ronaldo, die gisteravond twee keer scoorde tegen Cagliari (2-0 winst). Ibrahimovic staat nu op tien goals in zes competitieduels, want in oktober moest hij nog twee wedstrijden missen vanwege het coronavirus. In de 78ste minuut moest Ibrahimovic wel afhaken met een hamstringblessure. Vijf minuten na rust had de Zweese spits misschien al van het veld gemoeten, na een duidelijke elleboogstoot in het gezicht van Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly.



AC Milan gaat aan kop in de Serie A met 20 punten na acht wedstrijden: zes overwinningen en twee gelijke spelen. Sassuolo is de verrassende nummer twee met 18 punten, AS Roma staat derde met 17 punten. Daarna volgen Juventus en Internazionale, de twee clubs die vooraf werden gezien als de grote favorieten voor de titelstrijd. Juventus werd de afgelopen negen seizoenen kampioen in Italië, maar als Andrea Pirlo in zijn eerste jaar als coach ook kampioen wil worden zal er door de teams in de Serie A toch echt een manier moeten worden bedacht om Zlatan Ibrahimovic af te stoppen.



Vanavond schitterde hij dus weer in Stadio San Paolo. In de twintigste minuut kopte hij vanaf de rand van het strafschopgebied een voorzet van linksback Theo Hernández prachtig binnen. Tien minuten na rust was het opnieuw raak voor Zlatan. Nu scoorde hij bij de tweede paal met zijn knie, na goed voorbereidend werk van zijn aanvalspartner Ante Rebic. Dries Mertens maakte in de 63ste minuut de aansluitingstreffer, maar zijn Franse teamgenoot Tiémoué Bakayoko kreeg twee minuten later rood en met tien man kon Napoli het AC Milan niet meer lastig maken in het laatste halfuur.