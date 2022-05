Ibrahimovic speelde zes maanden zonder kruisband om belofte na te komen: ‘Nog nooit zo geleden’

‘Ik had in mijn gedachten slechts één doel: mijn teamgenoten en de trainer kampioen van Italië maken, want dat had ik ze beloofd’, schrijft Ibrahimovic op Instagram. ‘De afgelopen zes maanden heb ik zonder voorste kruisband in mijn linkerknie gespeeld. Zes maanden lang had ik een gezwollen knie. Ik kon slechts tien keer met de groep meetrainen. Ik heb meer dan twintig injecties laten zetten. De knie is iedere week ‘geleegd’. Iedere dag nam ik pijnstillers. Vanwege de pijn heb ik de afgelopen zes maanden amper geslapen. Ik heb nog nooit zoveel geleden op en naast het veld. Ik heb iets onmogelijks mogelijk gemaakt. Nu heb ik een nieuwe kruisband en een nieuwe trofee.’