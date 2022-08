‘Ibrox tilt Rangers-spelers echt op, dat zal ook PSV merken’

Door Maarten Wijffels



het is zaterdagmiddag, anderhalf uur voor de thuiswedstrijd van Rangers tegen St. Johnstone. Het plein voor Ibrox Stadium stroomt vol en een jongetje van een jaar of acht kijkt vol bewondering naar boven. Hoog boven zijn hoofd hangt een voetbal aan een touwtje. Het is een variant op de aloude kopgalg.



‘Killman header challenge’ staat op een bordje. De uitdaging is simpel: fans mogen proberen net zo hoog te springen en de bal te koppen als middenvelder Malik Tillman eerder in de week deed.