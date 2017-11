Icardi helpt Internazionale met twee treffers aan zege

Icardi kopte na 51 minuten binnen op aangeven van rechtshalf Antonio Candreva. Negen minuten later kopte de 24-jarige spits uit Argentinië binnen op aangeven van rechtsback Danilo D'Ambrosio. Icardi bracht zijn seizoenstotaal daarmee op dertien treffers na dertien duels. Lazio-spits Ciro Immobile blijft voorlopig topscorer in de Serie A met vijftien doelpunten na dertien duels. Icardi, die kort voor tijd nog een publiekswissel kreeg, staat nu op 91 doelpunten in 159 duels voor Internazionale.

Ongeslagen

Internazionale is na dertien speelrondes in de Italiaanse competitie nog altijd ongeslagen. Het gat met koploper Napoli, dat ook nog zonder nederlaag is, is nu twee punten. Napoli staat op 35 punten, Internazionale op 33 punten en Juventus op 31 punten. Juventus werd de afgelopen zes seizoenen kampioen in Italië, maar liet dit seizoen al de nodige punten liggen. Vanmiddag verloor Juventus met 3-2 op bezoek bij subtopper Sampdoria. Over twee weken gaat Juventus in Milaan op bezoek bij Internazionale.