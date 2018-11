Ierland benoemt twee bondscoaches voor komende jaren

Video Démbéle helpt Barcelona vlak voor tijd aan gelijkspel bij Atlético

0:13 Atlético Madrid heeft in eigen huis verzuimd de koppositie in de Spaanse competitie te grijpen. Een kolkend Wanda Metropolitano zag hoe invaller Ousmane Dembélé FC Barcelona in de slotminuut op 1-1 schoot.