Ierland pakt ticket play-offs, Servië naar Rusland

Wales had in eigen huis genoeg aan een gelijkspel om tweede te worden en dan mogelijk een ticket voor de play-offs te bemachtigen, maar Ierland won verrassend in Cardiff. Daardoor spelen de Ieren nu in de play-offs. Servië gaat na de 1-0 zege op Georgië zeker naar Rusland.

James McClean bracht de Ieren na bijna een uur spelen op voorsprong. De Welshmen, zonder de geblesseerde sterspeler Gareth Bale, slaagden er niet in om iets terug te doen. Wales, nog tweede bij het begin van de laatste speelronde, was de grote verliezer in deze groep.

Zowel in Belgrado als Cardiff was de spanning groot. Servië had de kansen op de eindzege in de poule voor eigen publiek geheel in eigen hand. Er moest nog wel even worden gewonnen van Georgië, dat slechts vijf punten veroverde uit de voorgaande negen duels. Wales en Ierland moesten voor directe kwalificatie beide winnen en hopen op een misstap van de koploper.

Servië ging afgelopen vrijdag verrassend onderuit in Oostenrijk (3-2). Die nederlaag leek tegen Georgië, met Guram Kashia (Vitesse) in het basisteam, nog door te werken. Servië kwam voor de rust amper in scoringspositie. Ook na de pauze knoeide de thuisploeg erop los, maar invaller Prijovic maakte alsnog het verschil: 1-0.

Ook in Cardiff werkte de nervositeit verlammend op beide ploegen. Kort na de rust had Wales, zonder de geblesseerde gangmaker Gareth Bale, even een sterke fase. Een reeks van drie kopballen binnen twee minuten leverde echter net geen treffer op. In de 57e minuut brak McClean namens de Ieren met een droog schot de ban (0-1). Daar bleef het bij, tot groot verdriet van het thuispubliek.