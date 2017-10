Ierse bondscoach O'Neill wil dat spelers door het vuur gaan voor Coleman

Wales en Ierland zijn allebei nog in de race voor een ticket naar het WK in Rusland. Servië, dat vanavond Georgië op bezoek krijgt, is nu nog groepshoofd met 19 punten. Wales staat tweede met 18 punten, Ierland derde met 17 punten. De Ieren hebben zeer waarschijnlijk een overwinning nodig om nog tweede te worden in de poule.

Ook groepswinst is voor beide ploegen nog mogelijk en anders de tweede plaats die recht geeft op deelname aan de play-offs. ,,We benaderen deze wedstrijd met lef en vastberadenheid. We hebben Seamus gemist, want hij is een speler van wereldklasse. Gelukkig gaat het met zijn herstel de goede kant op'', aldus O'Neill over de 43-voudig international van Ierland, die de afgelopen maanden wel steeds aanwezig was bij de Ierse selectie voor mentale steun. Ook in Cardiff is Coleman, die waarschijnlijk rond de kerst weer kan spelen, weer aanwezig.