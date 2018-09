IJsland ongenadig hard onderuit bij Zwitserland

Duitse bond spreekt angst voor hooligans tegen

12:11 De Duitse voetbalbond DFB heeft tegengesproken dat de vriendschappelijke interland tussen Duitsland en Peru van zondag verplaatst is wegens angst voor rellen. Volgens het magazine Der Spiegel wordt het duel niet in Frankfurt maar in Sinsheim gespeeld omdat de DFB bang zou zijn dat rellen met hooligans uit Frankfurt voor imagoschade zouden kunnen zorgen.