'Ik ben zeker niet de gemiddelde Nederlander'

Eljero Elia (30) heeft in Turkije zijn eigen chauffeur, liet sterretjes in het dak van zijn auto plaatsen en merkte in Istanboel dat hij altijd bedacht moet zijn op oplichters. Een autorit van voetbalclub Basaksehir naar zijn nieuwe huis.

Laatst moest Sanne Elia de weggesleepte auto van haar man ophalen na fout parkeren. Eljero Elia belde. Hij had geïnformeerd, het moest 100 Turkse lira kosten. ,,Als hij meer vraagt, bel je mij'', zei hij tegen zijn vrouw. Kort daarna hing ze weer aan de telefoon, er werd 1000 gevraagd. ,,Oké'', zei de voetballer, ,,geef die oplichter jouw telefoon.'' Ondertussen ging zijn eigen toestel naar een scheldende teammanager van Basaksehir. Even later betaalde Sanne 100 lira, terwijl de man tegenover haar excuses stamelde. ,,Je moet opletten dat ze je niet proberen te naaien.''

Met Elia valt niet te spotten. Niet in Nederland, waar hij via Twitter verhaal haalde bij de verzekeringsmaatschappij die zijn dure auto's niet wilde verzekeren of het opnam voor in Suriname gearresteerde vrienden, én niet in Turkije, waar hij precies weet wie dit soort voorvalletjes voor hem kunnen oplossen.

Contacten

In juni maakte de 30-jarige Elia de overstap van Feyenoord naar Basaksehir, een jonge club aan de Europese oever van Istanboel. Een club die bovendien beschikt over goede contacten met president Erdogan. Een keer zijn naam noemen en iedere Turk weet genoeg. De vleugelspeler vindt die angst wel grappig. ,,Dat gedrag van die oplichters vind ik echt vies, man. Laatst had ik ook zoiets met een taxiritje, die man dacht me te naaien door hartstikke om te rijden. Ik dacht het niet, Fatih. Heb alleen betaald waar ik om gevraagd had. Je kunt je toch niet voorstellen dat ze dat in Nederland doen?''

Eén ding scheelt: de taxiritjes van Elia komen in de miljoenenstad niet vaak voor. Hij heeft een 'driver', een man die altijd beschikbaar is en zijn auto rijdt van huis naar club, of van club naar restaurant. Maar aangezien hij de afgelopen twee maanden met zijn gezin in een hotel verbleef tijdens de zoektocht naar een huis (,,Ik denk dat ik er wel twintig heb bekeken'') hoeft buiten de deur eten van hem niet zo nodig.

,,Abi'', roept hij. Dan nog een keer, harder. Het donkere raam dat passagier van chauffeur scheidt, glijdt omlaag. ,,Airco?'' Een knikje volgt. Elia heeft net getraind. Het is middag, en het is momenteel warm in Istanboel en dus ook in zijn zwarte Mercedes Vito VIP-auto. Hij draagt een lange zwarte broek om zijn uitgestrekte benen, daarboven een donker shirt met een diamanten ketting. Op zijn hoofd een zwarte baret.

Elia houdt van stijl, hij houdt van luxe. En hij houdt ervan een mooie auto 'onder zijn kont te hebben'. Thuis in Den Haag staat zijn Rolls-Royce, maar die moet daar blijven. ,,Het wegdek hier is zo slecht, veel te veel kans op steenslag. Bovendien zijn hier geen regels bij het rijden, daar doe ik niet aan mee.''

Zijn zwarte schoenen rusten op een lichtgekleurd tapijt. Het busje bevat een lederen bank en daar tegenover twee luxe stoelen. Boven zijn hoofd honderden lampjes, sprookjesachtig, als een soort Duizend-en-één-nacht. Een dergelijk plafond heeft hij ook in de Rolls-Royce laten maken, vindt hij mooi. Zijn vingers bewegen over een elektronisch kleurenpaneel en de gloed in de donkere bus schiet van rood naar geel naar lichtblauw. ,,Deze vind ik het mooist, dit is rustig.''

Zijn vaste plek is in de bruinleren stoel links achterin, daar waar zijn telefoon in een oplader past. Hij gebruikt momenteel twee telefoons, een met een Nederlandse simkaart, een andere met een Turkse. Met grote regelmaat verandert hij van nummer, op de een of andere manier weten onbekenden altijd weer te achterhalen hoe hij te bereiken is. Dan krijgt hij berichten met scheldwoorden, goedbedoelde adviezen, naaktfoto's. ,,Elke dag komt er wel iets binnen. Niet alleen van vrouwen, ook van mannen.''

Slechte herinneringen

Elia reikt naast zich en trekt een lade met een koffiezetapparaat open. ,,Voor mijn gasten.'' Zelf drinkt hij het spul niet. Hij heeft slechte herinneringen aan de adem van een basisschoollerares die regelmatig voorover leunde en zei: 'Je moet wel goed leren Eljero, anders word je ook geen goede voetballer'.

Op zijn derde trainde hij al bij SV Voorburg. Eigenlijk mocht dat niet op die leeftijd, maar zijn broer was er trainer. Elia riep al jong: 'Ik word prof'. Toen was zijn moeders vaste antwoord nog dat zijn school belangrijk was, later hield dat op. Zijn discipline heeft hij van zijn vader, zijn moeder omschrijft hij als hardwerkende vrouw, maar uiteindelijk draait het volgens Elia om geluk. ,,Gewoon geluk.'' Fel: ,,Want hoeveel jongens over de hele wereld kunnen voetballer worden? Hoeveel worden het? Kijk naar Nouri.''

En als er geen fysieke problemen optreden, met als een van de meest schrijnende voorbeelden de Ajacied en diens recente hartstilstand met blijvende hersenschade tot gevolg, dan nog draait het om geluk. ,,De juiste mensen moeten je mogen, moeten het in je zien, je oproepen en je kansen geven. Is dat niet zo, dan moet je wachten tot de volgende komt. Doet de volgende niks, dan moet je weer wachten. Voetbal is geluk.''

Reistijden

In Istanboel is het verkeer onberekenbaar, kunnen reistijden van dezelfde afstanden soms variëren van twintig minuten tot een paar uur. In het busje gaan meer kastjes open. ,,Ik heb een koelkast. Daar zit een Playstation en ik heb hier een Apple-tv.'' Boven de bank hangen dure muziekboxen. Meestal knalt er r&b of rap door de speakers. Nu staat de muziek zacht.

,,Het verkeer in Istanboel is echt dodelijk'', zegt Elia. Hij zal er ooit aan moeten geloven. 'Abi, get here', stuurt hij nu wanneer hij wil gaan rijden, maar op dat moment is de chauffeur nog in zijn eigen huis en duurt het nog wel even voordat hij Elia kan oppikken. Praktisch is dat niet. Als Elia zelf gaat rijden, gaat de zwarte VIP-bus waarschijnlijk weer weg en komt er een andere auto. In Istanboel wil hij ook zijn motorrijbewijs verkrijgen. ,,Mooi toch? Een neger op een Harley?''

Het nadeel van een jonge voetbalclub als Basaksehir: er zijn vrij weinig fans. ,,Van spelen in een volle Kuip naar spelen voor een tribune met zo'n 2500 man.'' Ach, denkt hij: het is zoals het is. Hij voetbalt er niet minder om, maakte al vier goals voor zijn nieuwe werkgever, inclusief drie Europese treffers. Aan de andere kant haalt de geringe publieke belangstelling de druk op de spelers ook omlaag.

Mensen denken dat hij om het geld is weggegaan bij Feyenoord. ,,Natuurlijk speelt het mee, ik betaal hier geen belasting, dus verdien ik meer, maar het begint bij mij bij sportieve doelen. Deze club bestaat vier jaar, eerst werden ze zesde, toen vierde en afgelopen jaar tweede in de hoogste voetbaldivisie van Turkije. Het is die ontwikkeling die mij hierheen haalde. Bovendien had ik altijd al gezegd nog een keer naar het buitenland te willen.''

Over een vertrek naar Istanboel hoefden Elia en zijn vrouw geen moment na te denken. In de Turkse metropool is meer privacy, in Nederland viel hij altijd op en hadden veel mensen een mening over hem. ,,Overal waar ik naartoe ga ben ik Elia, de voetballer, en is Sanne 'de vrouw van'. Soms zou ik weleens gewoon Elly willen zijn. Zo noemen de mensen die me goed kennen mij. Mensen die me niet kennen, noemen me Elia, mensen die dénken dat ze me kennen noemen me Eljero.''

Hij is nooit bezig met zijn imago, stelt hij. ,,Maar ik ben zeker niet de gemiddelde Nederlander. Een normale Nederlandse jongen rijdt niet in een Bentley of in een Rolls-Royce en draagt geen gouden Rolex. Mensen die dat zien, hebben een oordeel, dan volgt automatisch afgunst. Maar als ik het me kan permitteren, er blij van word, mijn familie kan eten en ik er zelf hard voor gewerkt heb, waarom dan niet?''

De Turkse scheldwoorden kende hij al toen hij arriveerde, die leerde hij ooit van vrienden toen hij opgroeide. De rest van de taal is hem nog onbekend. ,,Als de verhuizing achter de rug is, wil ik lessen volgen via de club. Toch handig om je verstaanbaar te kunnen maken.''

Favoriete plekken heeft hij in Istanboel nog niet. Het Turkse eten kan hij waarderen. ,,Lekker man. Écht lekker.'' Met zijn vrienden uit Molenwijk, de achterstandswijk waar hij opgroeide in Den Haag, ging hij naar de hotspots in het centrum. ,,Gingen zij bidden in de moskee, zat ik rustig op de grond aan de zijkant te wachten met mijn slippers in de hand.'' De problemen tussen Nederland en Turkije volgde hij nauwelijks. ,,Ik heb er toch geen stem in. Ik hoop alleen dat er geen aanslagen komen. Daar ga je toch over nadenken.''

Onlangs vond hij samen met zijn vrouw Sanne een villa in een compound. De beveiligde leefgemeenschap ligt op zo'n twintig minuten rijden van de voetbalclub - mits het verkeer meezit. ,,Het is net Klein Amerika hier'', zegt hij. Terwijl hij wijst op een Starbucks, een sportschool, een basketbalveld en de villa's. De internationale school van zijn drie dochters van 8, 4 en 3 ligt op twee minuten rijden van zijn nieuwe huis.

Strand

In Kijkduin laat hij ondertussen een huis bouwen, in december is het af. Een voetballer moet nadenken over zijn toekomst, vindt hij. Kijkduin is leuk. Zijn kinderen hebben er ruimte om te spelen, kunnen met hun moeder naar het strand om de hoek wanneer ze zin hebben. Nee, zelf gaat hij daar niet liggen. ,,Ik ben al zwart genoeg. Wat wil je dat ik word? Blauw?'' Hij lacht hard.

Maar eerst wacht zijn huis in Istanboel. De villa met zwembad, waar zijn middelste dochter met kleren en al uit komt geklommen, roepend: ,,Papa, ik ben geduwd!'' En waar de verhuisdozen klaarstaan om uitgepakt te worden. Zo gaat het leven van een voetballer.

Volledig scherm Eljero Elia breekt namens Basaksehir door in het duel met Sevilla in de voorronde van de Champions League. © vi images

Volledig scherm Eljero Elia in zijn luxueuze Mercedes Vito VIP-auto. © rv

Volledig scherm Eljero Elia woont in een zwaar-beveiligde compound. © rv